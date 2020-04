Neuromed Covid free, tutti guariti i nove ricoverati

La notizia è di pochi minuti fa e arriva direttamente dal reparto del Neuromed di Pozzilli, dove erano ricoverate nove persone risultate positive al Covid 19. La svolta questa mattina, con l’esito degli ultimi tamponi, tutti negativi. Una grande soddisfazione per i medici e per il personale sanitario del Neuromed che applicando tutte le terapie più avanzate, frutto anche degli studi dei ricercatori scientifici dell’istituto, ha curato i suoi ricoverati portandoli tutti alla guarigione.

Il cluster Neuromed ‘’scoppiò’’ lo scorso 20 marzo con l’individuazione di un anziano di 83 anni, proveniente da altra regione, da diversi mesi ricoverato per terapie neuroriabilitative, che fu trovato positivo al coronavirus. Il controllo subito effettuato su tutti gli altri ricoverati nello stesso reparto fece venir fuori altri 8 casi. Ad oggi tutti guariti.

I ricercatori del Neuromed, dal primo giorno in cui è scoppiata la crisi pandemica, hanno avviato dei progetti scientifici, condividendoli – da capofila – con 18 centri clinici su tutto il territorio nazionale, con un notevole interesse e apprezzamento anche da parte di centri internazionali. Al centro della ricerca vi sono le correlazioni tra infezione da Covid 19 e le patologie cardiovascolari già presenti nelle persone colpite.