Neuromed. Aggiornamento misure precauzionali contagio Covid–19

L’Istituto Neuromed conferma che i pazienti risultati positivi al Covid-19 sono otto, tutti ricoverati presso il reparto di Neuroriabilitazione e asintomatici. Si ribadisce che sono stati effettuati tamponi anche nel reparto di Rianimazione e tutti i pazienti sono risultati negativi.

Tutti i pazienti positivi al Covid-19 sono stati posti in isolamento in camere singole. Oggi il primo paziente Covid positivo è stato trasferito presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Gli altri pazienti ricoverati nello stesso reparto e negativi al tampone sono stati trasferiti in altra ala di questo IRCCS ed anch’essi sistemati in stanze singole. La Direzione sanitaria ha provveduto ad inviare all’ASREM l’elenco del personale da monitorare. Si ritiene opportuno precisare che sin dall’esordio dell’epidemia tutti gli operatori sanitari sono stati dotati ed hanno indossato i dispositivi di protezione individuale previsti per legge. Teniamo a precisare che l’Istituto ha adottato tutti gli adempimenti precauzionali previsti ed ha sospeso tutte le attività tranne quelle urgenti e non differibili. Il personale sanitario e gli utenti che entrano in struttura vengono sottoposti al controllo della temperatura corporea ed alle misure precauzionali previste dalla normativa vigente.

Il Piano deliberato con Deliberazione ASREM n. 55 del 18.03.2020, individua il Presidio Ospedaliero A. Cardarelli quale struttura sanitaria deputata alla presa in carico e gestione dei casi COVID-19, sospetti ed accertati, e il contributo richiesto all’ospedalità privata, dunque anche al Neuromed, è relativo alla messa a disposizione dei posti letto di Terapia Intensiva per pazienti non Covid-19.