La software house ora parte di Evolution Gaming ottiene riconoscimenti per l’innovazione e prodotti mobile

NetEnt festeggia ben due premi agli EGR B2B Awards. L’azienda produttrice di software per casinò online, popolarissima anche in Italia per slot machine e casinò Netent, ha ricevuto due riconoscimenti molto importanti, che ogni anno vengono conferiti dagli esperti del settore.

Netent, di recente acquisita da Evolution Group AB, è stata premiata per l’attenzione al prodotto e l’innovazione, ma anche come Mobile Gaming Software Supplier, ossia fornitore di software per dispositivi mobili. Si tratta di un riconoscimento molto importante, dato che sempre più appassionati utilizzano smartphone e tablet per giocare online. I casinò Netent e le slot Netent sono tutte utilizzabili, nel pieno delle loro funzionalità dai dispositivi mobili, e sviluppati sin dall’inizio nell’ottica dello schermo piccolo.

Se avete giocato qualche volta su uno dei siti di casinò legali in Italia, avrete sicuramente incrociato qualche slot Netent. Infatti i migliori casinò online AAMS che usano i prodotti di questa software house sono tra i più apprezzati dagli italiani. Oltre alle slot l’azienda produce tutti i casinò games, giochi di carte e roulette Netent.

Attenzione all’utente e innovazione , tra i punti forti di Netent

Oltre all’EGR B2B come fornitore mobile Netent ne ha ricevuto anche quello per Innovation in slot provision, che premia lo sviluppo del prodotto, la flessibilità, l’interfaccia utente e l’innovazione. Da anni leader di settore in Europa, i Netent Games sono stati premiati per il particolare successo riscosso anche negli Stati Uniti. Il mercato in cui l’azienda si avvia a diventare capofila indiscusso è caratterizzato da un elevato tasso di innovazione e un forte livello di competizione.

E proprio in un ambito così competitivo non sono passate inosservate le nuove slot Netent come Gonzo’s Quest Megaways, Dragon’s Fire Infinireels e Kulta-Jaska Megaways.

Titoli come Gonzo’s Quest, nella versione classica, sono ormai da anni nel cuore dei giocatori italiani e non smettono di riscuotere successi. Ma gli sviluppatori sono sempre pronti a lanciare nuovi titoli e ulteriori capitoli delle avventure di maggior successo, tra cui segnaliamo le slot con jackpot progressivi.

Evolution Gaming premiata ancora per i casinò live

Se sul piano dei casinò games Netent si trova a fronteggiare competitor di tutto rispetto, l’azienda che l’ha acquisita, Evolution Group AB, è da anni leader indiscusso nel mercato dei giochi di casinò live. Infatti per la dodicesima volta consecutiva ha ottenuto il premio EGR come fornitore live dell’anno. In pratica si aggiudica questo riconoscimento da quando sono nati gli EGR Awards.

Basta fare un giro nelle sezioni live di tutti casinò legali in Italia per trovare sale da gioco di questo provider. La proposta di giochi dal vivo in collegamento streaming comprende i classici giochi da casinò, come roulette, blackjack, baccarat, giochi di poker, anche in versioni molto innovative. Non mancano le novità assolute, come i game show che portano il giocatore a un nuovo livello di coinvolgimento. Parliamo di titoli come Deal or No deal, Dream Catcher, Monopoly Live.

Essere i migliori in più categorie, l’azienda ha ritirato premi anche con il marchio Red Tiger, è un punto d’onore per la famiglia Evolution. Il gruppo inglobando Netent ha aggiunto al proprio portafoglio un marchio di enorme valore, riconosciuto anche dagli utenti finali.

Chi è Netent e perché gli italiani amano le slot di questo provider

NetEnt è una delle principali società che opera nella produzione di casinò online e software di giochi. L’azienda è stata fondata in Svezia nel 1996 e già a partire dal 1997 è stata quotata alla borsa Svedese. Nel corso di un ventennio è cresciuta tantissimo, oggi ha sedi in Svezia, Polonia, Malta, Ucraina e Gibilterra. Al centro della cultura aziendale vi è sempre stato il concetto di innovazione. Il risultato è la produzione di giochi perpetuamente in cima alle classifiche, ricchi di funzionalità con grafica tridimensionale, animazioni e colonne sonore degne del grande schermo. Chi non avesse mai provato uno dei giochi in catalogo può testare le slot gratis Netent sul sito ufficiale del produttore, o nei migliori Netent casinò AAMS che mettono a disposizione le versioni demo dei vari titoli. Le slot Netent oltre a essere innovative e divertenti sono anche sicure, tutte certificate da eCogra agenzia di testing internazionale, dunque regolate da algoritmi RNG che garantiscono l’equità dei risultati. Il catalogo è immenso con veri e propri must intramontabili come Starburst e Dead or Alive e titoli branded come Vikings, Jumanji, Narcos, Guns N Roses, tanto per citarne alcuni.