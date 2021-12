Nessuno si presenta per l’ultimo bando, in Molise resta un solo medico abortista

E’ andata deserta la prova scritta che era stata organizzata dall’Asrem per cercare un sostituto del dottor Mariano che andrà in pensione a fine anno. Nella nostra regione c’è il più alto tasso di medici obiettori: 92,3% tra i ginecologi, il 75% tra gli anestesisti e il 90,9% tra il personale non medico

In Molise ci sarà solo una dottoressa obiettrice ad effettuare gli aborti. E’ andato deserto anche l’ultimo bando che era stato pubblicato dall’Asrem per trovare un secondo medico obiettore che avrebbe dovuto sostituire il dottor Mariano.

In Molise il 92,3% dei ginecologi sono obiettori di coscienza

E adesso, secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute sull’applicazione della legge 194 sull’aborto, Il Molise è la regione con il più alto tasso di medici obiettori: il 92,3% tra i ginecologi, il 75 tra gli anestesisti e il 90,9 tra il personale non medico.

Nel documento del ministero, inoltre, secondo quanto si legge su Vice Italy, si stima che oltre il 20% delle donne residenti che hanno fatto ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) sono si sono dovute spostare in altre regioni.

Questo avviene soprattutto perché in Molise c’è un’unica struttura dove poter abortire, l’ospedale Cardarelli di Campobasso, e le procedure per le Ivg sono effettuate da un solo medico, il ginecologo Michele Mariano, che avrebbe dovuto andare in pensione nel maggio del 2021.

Per garantire l’accesso all’aborto, dunque, per ben due volte è stato ritardato il pensionamento di Mariani; a luglio ha preso servizio un’altra ginecologa non obiettrice, la dottoressa Giovanna Gerardi.

I concorsi deserti

L’azienda sanitaria regionale del Molise, la Asrem, ha bandito due concorsi per l’assunzione di un medico non obiettore. Tuttavia, come hanno riportato nei giorni scorsi le agenzie di stampa, entrambi sono andati deserti: dai verbali della commissione esaminatrice di quello del 26 novembre, ad esempio, si legge che “nessuno dei candidati ammessi al concorso si è presentato a sostenere la prova scritta”.

Dal momento che è impossibile prorogare ulteriormente il pensionamento di Mariano, dal primo gennaio del 2021 Gerardi rimarrà dunque l’unica persona a effettuare Ivg in Molise.

In un’intervista a “Repubblica,” Mariano aveva spiegato che “chi fa aborti non fa carriera. […] In Italia c’è la Chiesa, e finché ci sarà il Vaticano che detta legge questo problema ci sarà sempre.”

Per quanto la situazione del Molise sia tra le più estreme e problematiche, non è affatto isolata. Stando a una mappatura realizzata dalle giornaliste Chiara Lalli e Sonia Montegiove per l’associazione Luca Coscioni, in Italia ci sono almeno 15 ospedali che hanno il 100 percento di ginecologi obiettori, sebbene la 194 vieti espressamente la cosiddetta “obiezione di struttura”.