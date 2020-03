«Nessuno scenario apocalittico, ognuno faccia il suo in modo responsabile e determinato»

Videomessaggio del governatore, Donato Toma, che ringrazia «medici, personale sanitario, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e tutti gli amministratori locali»

CAMPOBASSO. «Abbiamo messo in campo da subito tutte le azioni di prevenzione e coordinamento possibili per controllare e proteggere in maniera capillare il territorio che ha risposto non bene, ma benissimo. Per questo ringrazio i medici, il personale sanitario, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e tutti gli amministratori locali». Lo ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in un videomessaggio sui social.

«La situazione è seria – ha proseguito – e seriamente va affrontata. Sono circa 400 le persone che, nei giorni scorsi, hanno fatto rientro in Molise dalle zone rosse e arancioni del Nord Italia. La raccomandazione è sempre la stessa: comunicare il loro rientro, laddove non lo avessero ancora fatto, non muoversi assolutamente da casa per tutto il periodo della quarantena, evitare qualsiasi contatto al di fuori della propria abitazione, anche con i parenti più stretti, raccordarsi costantemente con le autorità sanitarie. Non credete nelle fake news diffuse da alcuni social: non c’è nessuno scenario apocalittico. Dobbiamo – ha concluso Toma – solo fare ognuno la nostra parte in maniera responsabile e determinata. Aiutateci ad aiutarvi».