Nessuna crisi in vista, la Calenda: “Resto fedele a Toma” (L’INTERVISTA)

Immediata la precisazione (vedi sue dichiarazioni nel video allegato) di Filomena Calenda sul suo voto in consiglio a favore della mozione sulla sanità, votata con l’opposizione. Per lei si tratta di coerenza: l’aveva presentata e l’ha votata. Ma il rapporto di fiducia e di appoggio al governatore resta intatto, va al di là della votazione di ieri e se verrà presentata la sfiducia, lei voterà contro. Nessun pericolo per il suo incarico da assessora.