Nessun “vax day”, ma una giornata dedicata ai maturandi

Nessun “vax day”, ma una giornata dedicata all’immunizzazione dei maturandi. Domani, mercoledì 2 giugno, non ci sarà l’evento dedicato al vaccino per tutti. E del resto non era in programma, ma era solo un’eventualità di difficile realizzazione, come anticipato su queste colonne, principalmente per questioni logistiche. Ma anche perché non ci sono vaccini a sufficienza per permettere un “vaccino day”: sarebbe dovuta arrivare una fornitura extra nei giorni scorsi, che non c’è stata, tale da consentire una giornata straordinaria di vaccinazioni.

Quella di domani, invece, sarà una giornata dedicata alla vaccinazione dei maturandi, le cui prenotazioni si sono aperte ieri, lunedì 31 maggio. Approfittando della giornata festiva saranno convocati per l’inoculazione tutti quei ragazzi, che si sono prenotati, che dovranno affrontare l’esame di maturità. red