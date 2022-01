Nessun Profeta è amato a casa sua

IV Domenica del tempo ordinario (C)

Lc 4, 21-30

Non si può accogliere Gesù e avvilire il Vangelo, prendendo qua e là quello che ci piace del suo messaggio; magari per piegarlo all’uso e consumo di ideologie, interessi personali e di parte, qualunque siano le motivazioni. Cosa che purtroppo, come la storia ci insegna, è avvenuta assai spesso. Davanti alla verità un credente deve saper saper rimodulare il proprio modo di pensare e rappresentare Dio. I versetti presi in esame ben rappresentano questo concetto. I compaesani di Gesù, passano da un atteggiamento apparentemente accogliente ad una vera e propria rabbia omicida, non appena il Maestro mette in discussione il loro modo di vedere e pensare attraverso le sue forti ma giuste critiche.

+In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».+

Il brano evangelico che la liturgia di questa domenica ci offre, è la continuazione di quello di Domenica scorsa. Gesù, dopo aver proclamato il “programma” della sua missione ed aver entusiasmato l’assemblea della sinagoga di Nazareth, è pronto a esporre apertamente anche quello che si rivelerà il rovescio della medaglia: rifiuto, rabbia e odio che si scateneranno nei suoi confronti (e dei suoi discepoli), esattamente come è successo ai suoi predecessori. Ciò che in piccolo avviene in quest’episodio si ripresenterà anche a Gerusalemme.

+Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?».+

L’emozione nella sinagoga è palpabile, tutti aspettano uno dei prodigiosi segni che il falegname di Nazareth aveva già compiuto nei paesi vicini. Nessuno di loro lo chiama per nome, ma si limita ad appellarlo “figlio di Giuseppe”. Sembra quasi che i suoi “compaesani” vogliano inchiodare la sua persona nella ristrettezza dei loro schemi: il quasi immutabile contesto provinciale di Nazareth, la stessa città di cui si dirà: “può mai venire qualcosa di buono da Nazareth?” (Gv 1,46).

+Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.+

Gesù non esita a spegnere, quasi impietosamente, l’entusiasmo della “sua gente”, la quale si aspettava forse un trattamento di riguardo. Quello che invece il Maestro fa, è mettere tutti davanti alla loro ipocrisia, rivelando ai loro cuori come sia scarsa l’accoglienza nei confronti del “novum” evangelico. Forse i paesani di Gesù volevano il taumaturgo, l’uomo dei miracoli, non il profeta.

+ Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».+

Israele aspettava il suo messia, il suo condottiero, il suo re. Molti credevano che Israele avrebbe avuto un vantaggio e un privilegio su tutti gli altri popoli. Questo privilegio in realtà c’è, ma non va inteso nel modo consueto, ossia una posizione di vantaggio rispetto agli altri, ma consiste nella possibilità di partecipare all’opera salvifica inaugurata da Gesù, il quale si pone fra gli ultimi come colui che serve. Dio ama e si prende cura di chiunque glielo permetta, indifferentemente dall’appartenenza etnica e religiosa. Egli è davvero il Dio di tutti e con tutti si comporta da Padre. Gesù lo sottolinea citando gli episodi della vedova di Sarèpta (1Re 17,8-16) e Naamàn (2Re 5,14-15), due pagani che, pur non appartenendo al popolo eletto, servono e credono. L’elezione di Israele non era dunque finalizzata ad una forma di supremazia, ma piuttosto di una chiamata al servizio e amore verso la fraternità di tutto il genere umano, indifferentemente dai criteri di appartenenza.

+All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.+

Oggi come allora, per l’establishment,* non c’è “bestemmia” più scandalosa della Verità. Non c’è disegno più eversivo di un mondo evangelico. Non c’è criminale più odiato di un uomo innocente e pieno di buone intenzioni, che attenta con il suo esempio ai falsi modelli di onestà e virtù che si modulano a seconda della convenienza. Mi chiedo: c’è qualcuno che vorremmo gettare nell’abisso dell’odio collettivo oggi? Magari proprio chi, come Gesù, ci mette davanti alle contraddizioni che malamente mascheriamo?

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci

*L’insieme dei detentori del potere economico e politico, e dei loro sostenitori, che in un paese vigilano sul mantenimento dell’ordine costituito e occupano un posto di rilievo nella vita sociale e culturale (Dizionario Oxford).