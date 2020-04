Nessun positivo su ulteriori 111 tamponi e altri 3 guariti: calano ancora i ricoveri

Ancora buone notizie giungono dal bollettino serale dell’Asrem di oggi, mercoledì 22 aprile. Sono stati processati ulteriori 111 tamponi (questa mattina erano stati 155) e nessuno di essi è risultato essere positivo. Inoltre ci sono altri 3 guariti che vanno ad aggiungersi ai 9 di questa mattina. I 3 del pomeriggio sono un operatore della casa di risposo di Cercemaggiore, un operatore del Neuromed e una persona di Campobasso. Uno dei guariti era ricoverato in malattie infettive e dunque scendono anche i ricoverati che passano a 15, 13 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Il totale degli attualmente positivi è di 202, quello generale di 284. Sino ad oggi sono stati processati 4363 tamponi.

Il totale della giornata è di 266 tamponi processati, 1 positivo, 1 deceduto e 12 guariti.