Nessun nuovo contagio in regione, invariati i numeri rispetto a ieri

Il consueto bollettino dell’Asrem torna a far registrare un cauto ottimismo. Nessun nuovo contagio si è venuto a verificare in Molise. I numeri di oggi, lunedì 27 aprile, infatti, restano invariati rispetto alla giornata di ieri. 200 gli attualmente positivi, 296 i casi totali, 14 i ricoverati di cui 13 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. I tamponi processati sono stati 49 per un totale di 5423. Nel Bollettino di oggi è stata poi aggiunta una voce riguardante le visite a domicilio ai positivi che sono 14.