Nessun evento al teatro Risorgimento, ViviLarino chiede numi

L’associazione ViviLarino inizia a porsi un interrogativo: “come mai non arrivano notizie in merito ad attività da svolgere all’interno del Cinema-Teatro Risorgimento? L’edificio è stato ripristinato nel 2016 e rimesso in funzione con svariate decine di eventi negli anni a seguire. Fermo restando l’inattività dell’inverno precedente causa covid-19 sulla quale non c’è nulla da obbiettare, apprendiamo che in alcuni comuni limitrofi l’attività dei cinema-teatro è ripresa regolarmente”.

Sono gli interrogativi che si pone l’associazione ViviLarino.

“Perché non anche a Larino? E quindi ci chiediamo: si tratta di una mancanza programmatica, oppure lo stabile che è stato lasciato da anni all’abbandono e che ad oggi appare fatiscente deve essere rimesso a norma per poter essere utilizzato?

Sperando che l’Amministrazione ci dia risposte in merito, prendiamo atto per ora del non utilizzo da parte della struttura che ben era stata impiegata negli anni precedenti con iniziative, anche di un certo livello sia da parte del Comune che da iniziative intraprese da singole Associazioni e che hanno dato lustro alla nostra realtà culturale sempre in movimento e della quale siamo orgogliosi”.