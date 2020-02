Nessun caso Coronavirus al Neuromed, il sindaco di Pozzilli: «Procurato allarme»

«Su whatsapp – scrive il sindaco di Pozzilli Stefania Passarelli – sta girando una registrazione vocale di una studentessa universitaria di fuori regione che avrebbe lasciato intendere che in Neuromed ci sarebbe stato un caso sospetto di paziente affetto da possibile “Coronavirus”. La studentessa invita gli studenti a non andare a lavoro e addirittura propone la chiusura dell’istituto Neuromed. In questo momento (primo pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio, ndr) ho sentito la direzione Neuromed che ha smentito categoricamente quanto dichiarato dalla studentessa che ha scatenato nel paese una vera e propria psicosi. La direzione Neuromed sta informando l’autorità competente per il procurato allarme. Alcune voci circolavano ieri anche per il caso Unilever. Anche in quel caso ho sentito il medico responsabile e la Prefettura e nulla di sospetto è stato riscontrato. I vertici Unilever – ha concluso il sindaco – hanno provveduto soltanto a stilare un protocollo di sicurezza per i camionisti in arrivo».