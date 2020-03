“Nessun altro caso positivo al Neuromed”

“Non c’è nessun nuovo caso COVID positivo presso Neuromed.

I pazienti COVID-19 positivi – fanno sapere dalla struttura di Pozzilli – sono sempre nove e tutti asintomatici.

Avendo l’ASREM comunicato di non poter accogliere presso l’Ospedale Cardarelli – pur essendo HUB regionale COVID – i pazienti COVID positivi attualmente ricoverati presso questo IRCCS, Neuromed continuerà a garantirne l’assistenza in isolamento, come già avviene dall’inizio di tale evento, nelle more di eventuali nuove decisioni.

Restano sospesi, al momento, i ricoveri medici e chirurgici.

Ribadiamo che sin da metà febbraio Neuromed ha adottato tutte le dovute misure di prevenzione, a tutela dei pazienti e del personale sanitario, in linea con i decreti del Governo e le Ordinanze del Governo regionale.

Il personale sanitario venuto in contatto, per motivi di assistenza, con i pazienti COVID positivi, continua a lavorare e, contestualmente, è sottoposto a sorveglianza sanitaria dall’ASREM o dall’ASL di appartenenza, come previsto dalla normativa vigente.

Ribadiamo che chi ha frequentato la struttura Neuromed non è esposto ad un più elevato rischio di contrarre l’infezione, se si è attenuto e si attiene alle norme raccomandate per la frequenza di qualsiasi ambiente.

Ricordiamo, inoltre, che le visite ai pazienti ricoverati presso Neuromed sono state precluse già dal 12 Marzo u.s. e l’accesso alla struttura è consentito solo previa misurazione della temperatura corporea.

Vi terremo aggiornati su ulteriori (eventuali) novità