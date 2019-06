«Nessun accordo e piena libertà di voto ai cittadini»

REDAZIONE TERMOLI

Nick Di Michele si è espresso questa mattina in conferenza stampa presso la sede di via Adriatica per chiarire le posizioni del MoVimento 5 Stelle sulla questione ballottaggio. Con lui c’erano anche Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Daniela Decaro. «Il cittadino deve essere libero di scegliere secondo propria coscienza il futuro sindaco da votare-ha detto- considerando chi è più vicino alle proprie esigenze. Nessuno realizzerà inciuci con l’uno o con l’altro candidato sindaco». Ha poi continuato riferendosi a Roberti e Sbrocca: «Sono amici di entrambi e politicamente lontano da loro ma umanamente non ho mai avuto scontri nè con l’uno nè con l’altro». Per quel che riguarda la questione del riconteggio delle schede elettorali il portavoce del M5S ha spiegato che dopo il ballottaggio ci sarà un incontro con gli avvocati per completare l’istanza presentata. Ci saranno poi 30 giorni per presentare la domanda al Tar Molise e da lì inizierà l’iter. « Noi ci affidiamo alla giustizia come sempre».