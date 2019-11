Neonato morto in culla, i genitori sporgono denuncia per chiarire l’accaduto

REDAZIONE TERMOLI

C’è sgomento a Termoli per la morte del piccolo C.L. Una immane tragedia che ha colpito l’intera comunità. Una tragedia che si poteva evitare? Nessuno può saperlo ma i genitori vogliono vederci chiaro e far luce sulla morte del neonato di appena un mese. Certo è che il quadro clinico del bambino era comunque già segnato dal ricovero presso la terapia intensiva dell’ospedale di Chieti poichè il bambino era nato prematuro. E sembra che proprio per una crisi respiratoria il piccolo abbia perso la vita. Dopo la denuncia dei due giovani genitori ai Carabinieri di Termoli è stato aperto il fascicolo per indagare su quanto accaduto. Il corpo del neonato è nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli e si attendono le disposizioni del magistrato che dovrà decidere se disporre l’autopsia per fugare ogni dubbio. Secondo le prime ricostruzioni, nella maledetta notte a cavallo tra lo scorso venerdì e sabato, il neonato era già cianotico all’arrivo dei medici. I sanitari del 118 hanno applicato il protocollo attivandosi immediatamente con il massaggio cardiaco ma con vani risultati. Il piccolo sarebbe arrivato nel reparto di Rianimazione già morto. Un dramma per i neogenitori che si sono rivolti ai Carabinieri per capire se quanto fatto fosse l’indispensabile.