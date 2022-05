Neonata positiva al Covid costretta ad andare fuori regione, l’Asrem dispone verifica interna

Non è il primo caso che accade in Molise: il problema dei piccoli con il virus resta irrisolto

Nella giornata di ieri, domenica 1° maggio, abbiamo riportato la disavventura di una mamma che è stata costretta a portare la propria bimba di tre mesi, positiva al Covid, fuori regione. E non è il primo episodio accaduto in Molise. A fine gennaio vi avevamo raccontato dell’odissea di un’altra mamma, la cui bimba fu rifiutata dalle Usca e respinta dal reparto.

Quella dei bambini in età pediatrica positivi al Covid in Molise e che hanno bisogno di assistenza, è un’altra piaga irrisolta della gestione della pandemia nella nostra regione. Il protocollo prevede il trasferimento a Napoli o a Pescara perché in Molise non esiste un ospedale pediatrico, ma dopo quasi due anni e mezzo, ancora non è chiaro chi deve prendere in carico i neonati. Perché ogni volta, puntualmente, vengono respinti da tutti. Le Usca non possono visitarli, i reparti pediatrici non possono accoglierli e nei Pronto Soccorso non possono entrare. Nodi irrisolti che bisognerebbe sciogliere perché i cittadini percepiscono insicurezza e mancata assistenza.

Intanto per il caso della bimba che è stata portata dai genitori a Pescara e che dovrà tornare il Abruzzo per essere visitata, l’Asrem ha disposto una verifica interna. redpol