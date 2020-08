Nell’oasi del bosco “Le Fantine” per leggere e raccontare favole

«C’è un posto più magico di un bosco per leggere e raccontare delle favole? Nel fatato bosco de “Le Fantine” di Campomarino, dove tutti scoprono la magia delle favole e non solo. Ti guardi attorno e non puoi fare a meno di pensare che è proprio qui che, da un momento all’altro, potrebbe spuntare un folletto, o svolazzarti vicino una fatina, o un elfo farti cenno di seguirlo, per poi sparire subito dopo… In questo bosco, talmente incantato, può succedere, improvvisamente, di tutto. Alla presenza del Sindaco Silvestri e dell’assessore Saburro nel pomeriggio di ieri (01/08/20) si è svolta la prima edizione di FAVOLE NEL BOSCO organizzato da Ambiente Basso Molise in collaborazione con AISA e Italiangas, giovane azienda molisana sempre impegnata a sostenere ABM per costruire un futuro sostenibile. Ci piace riportare le parole di una famiglia in visita, che riassume tutti i dettagli utili: “Il bosco è un luogo fatato dove la natura è l’unica protagonista, le guide brave, pazienti e disponibili ci hanno raccontato nelle due ore di visita oltre la bellissima favola, (letta stupendamente da nonna Rita), la storia del bosco e la sua flora e fauna. Oltre la favola sono stati graditi i laboratori, la merenda e il regalino finale per tutti i partecipanti”. Raccontare le storie ai bambini facendo loro assumere un ruolo attivo è il nostro obiettivo, la volontà di rilanciare un turismo per famiglie è il nostro obiettivo, portare persone a conoscere il territorio molisano è il nostro obiettivo. Crediamo nel bisogno, sempre crescente, della famiglia di regalarsi esperienze e tempo di qualità. I ritmi frenetici delle famiglie di oggi necessitano di pause energizzanti e momenti di qualità da vivere e condividere insieme. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale di Campomarino che ha creduto nel nostro progetto e, la presenza di oggi ne è la dimostrazione».