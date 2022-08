Nell’estate della musica live in Molise non poteva mancare il concerto di Gigione

Nell’estate dei grandi eventi in Molise, dei concerti che mai come quest’anno stanno animando il pubblico molisano e non solo, di certo non poteva mancare uno degli habituè delle feste di piazza nel centro Italia.

Parliamo di Gigione che, insieme a Jo Donatello e Menayt, si esibiranno questa sera – mercoledì 3 agosto – in quel di Santo Stefano.

Il concerto rientra nel cartellone di eventi programmati per il “Santo Patrono – Santo Stefano”, che viene festeggiato nella contrada a qualche chilometro da Campobasso proprio in questi giorni.