Nell’emergenza Covid la grande generosità, donati alla Pistilli due televisori. Dalla struttura: “Grazie di cuore”

Gesto di grande solidarietà e di spessore morale e umano quello messo in atto dall’associazione ARVAS- MOLISE (associazione regionale volontari di assistenza sanitaria) dopo il focolaio Covid scoppiato all’interno della Casa di Riposo Pistilli di Campobasso. In tempo reale l’associazione ha risposto ad una esigenza della Pistilli, devolvendo all’Azienda due televisori di nuova generazione da mettere a disposizione degli ospiti e del personale. “Ad un’azione tanto generosa e spontanea, non si può riservare l’ingiustizia del silenzio. Un grazie di cuore a nome di tutti gli ospiti, degli operatori ed del Consiglio di Amministrazione per l’attenzione e la fiducia riservataci.”

Un gesto di grande solidarietà che auspichiamo possa essere preso ad esempio anche da privati. Chiunque avesse a disposizione dei televisori inutilizzati, può donarli alla Casa di riposo Pistilli in questo momento di difficoltà.