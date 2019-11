Nelle reti dei pescatori la plastica invece del pesce, il video shock

Manzo (M5S): «Abbiamo fatto approvare il Fishing for litter ma occorre un tavolo tecnico tra gli enti per la sensibilizzazione. Il nostro mare è in pericolo»

Un tavolo tecnico per incentivare la collaborazione tra Regione Molise, Comuni costieri, Capitaneria di Porto, Arpa Molise ed associazioni di categoria e salvaguardare il mare Adriatico. E’ la proposta che lancia Patrizia Manzo, consigliera regionale del MoVimento 5Stelle del Molise. Sotto la lente in un video shock che è stato diffuso proprio dalla consigliera pentastellata è andata a finire la situazione del mare Adriatico e della piccola marineria. Proprio nello specchio d’acqua antistante Termoli e il basso Molise, infatti, i pescatori tutti i giorni durante la consueta battuta di pesca raccolgono principalmente rifiuti di plastica, soprattutto retine per la coltura delle cozze, che danneggiano la fauna e le stesse reti dei pescatori. «A settembre – si legge nel video – abbiamo fatto approvare il Fishing for litter che vuole garantire i pescatori nella raccolta accidentale dei rifiuti marini ma c’è bisogno di un ulteriore passaggio». La Manzo sottolinea l’importanza di un «tavolo tecnico per incentivare la collaborazione tra Regione, Comuni, Capitaneria di Porto, Arpa e associazioni. Il nostro mare è in pericolo e non c’è più tempo. Le immagini – sottolinea la Manzo – sono state girate a bordo di un piccolo peschereccio al largo di Termoli. Come potete vedere, le reti tirano su quasi esclusivamente rifiuti, soprattutto di plastica. L’inciviltà diffusa, unita alla scarsa lungimiranza delle istituzioni, sta provocando danni gravissimi all’ambiente marino e alla piccola pesca, la cui sopravvivenza è legata a doppio filo alle condizioni del mare. Le immagini sono spesso più forti delle parole e oltre a farci riflettere devono indurci ad agire. Un primo passo è stato fatto con la mozione ‘Fishing for litter’, a mia firma e approvata a settembre col voto unanime del Consiglio regionale. ‘Fishing for litter’ vuol dire pesca di rifiuti e con questo atto vogliamo garantire i pescatori che si imbattono nella raccolta accidentale di rifiuti marini. Un’azione in linea con il decreto #Salvamare, che presto sarà legge dello Stato. Per riuscire a pulire il nostro mare non servono solo le leggi, ma anche e soprattutto la collaborazione di tutti. La mia mozione, al primo punto, ha ottenuto la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento per sottoscrivere un protocollo d’intesa tra Regione Molise, Capitaneria di Porto e Comuni costieri (Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato), oltre ad ARPA Molise, associazioni della pesca e ogni altra istituzione interessata. Tutti questi attori devono unirsi per tutelare la qualità dell’ambiente marino e della costa, rimuovere i rifiuti dai fondali marini, raccogliere e riciclare i rifiuti plastici presenti in mare».