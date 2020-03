Nella giornata odierna, venerdì 27 marzo, in totale in Molise si sono registrati 6 nuovi casi.

Di seguito la ripartizione territoriale: 2 a Campobasso (di cui uno in isolamento in un paese della provincia), 1 a Termoli (una ragazza portata in mattinata presso l’ospedale Cardarelli), 1 a Montenero di Bisaccia, 1 Mirabello Sannitico e 1 Petrella Tifernina.