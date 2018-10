Nella dieta degli orsi anche le mele biologiche molisane

ISERNIA

Nella dieta dell’orso ci saranno anche le mele biologiche del Molise. I produttori di Castel del Giudice (Isernia) forniranno le mele per le aree faunistiche e la gestione degli orsi nei Parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Majella. Lo rende noto Legambiente Molise. È stato sottoscritto a Pescara nella sede di Legambiente Abruzzo il protocollo d’intesa tra il Comune di Castel di Giudice, l’azienda agricola ‘Melise’, Legambiente e I responsabili dei Parchi per l’utilizzo di mele biologiche a supporto delle iniziative di tutela dell’Orso bruno marsicano e di educazione ambientale. L’iniziativa ‘Le Mele degli Orsi’ prevede che l’azienda agricola di Castel del Giudice fornisca agli enti Parco mele biologiche di sua produzione che saranno utilizzate per alimentare gli orsi presenti nelle aree e centri faunistici di Villavallelonga, Pescasseroli, Campoli Appennino e Palena e, occasionalmente, anche per attività di gestione faunistica quali catture di orsi per ragioni scientifiche e gestionali.