Nella Chiesa madre di Campomarino il concerto “Fermarono i Cieli”

Continua il grande successo degli eventi del cartellone natalizio “Natale d’Amare” predisposto e organizzato dal Comune di Campomarino e dall’Istituzione Centro Servizi Tursitici e Culturali.

Dopo le giornate dedicate alle tradizioni locali, agli spettacoli per bambini e al concerto gospel nella chiesa del Santo Spirito, ieri Palazzo Norante ha registrato il pienone con il classico appuntamento con “Spirito di Natale” e i cocktali di Charles Flamminio.

Questa sera, invece, alle h. 20.00 è in programma un evento d’eccezione, dall’elevato valore artistico e culturale.

Sarà il musicista ed etnomusicologo 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐠𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐚𝐠𝐧𝐚 insieme al cantante e compositore 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨 (voce degli Avion Travel) ad incantare il La 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐨 con il concerto “Fermarono i Cieli”.

Per l’occasione saranno proposte le “𝐂𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞’ 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐨𝐫𝐢”, composizioni settecentesche spirituali in dialetto e in italiano. Molte di esse legate alle festività e ai riti del Natale, tra cui alcune famosissime quali: “Quanno nascete ninno”, “Tu scendi dalle stelle” e, appunto, “Fermarono i cieli”.

Tantissime anche le proposte in scaletta di brani composti dallo stesso Ambrogio Sparagna che verranno interpretate dalla voce Peppe Servillo.

Ad accompagnare questo incredibile duo – con la voce, l’organetto e la zampogna di Sparagna – saranno 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐨 𝐓𝐫𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚 con la sua ghironda, ciaramella e torototela, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢 alla zampogna gigante, strumento creato ad hoc per accompagnare le canzoncine spirituali e il gruppo vocale 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐀𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚.

L’ingresso 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.