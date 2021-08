Nella chiesa di San Bartolomeo due serate culturali e di riflessione

In occasione del mese di settembre, mese dedicato al Creato da parte di tutta la Chiesa, anche la Rivista Diocesana, “Intravedere, in collaborazione con la Caritas, propone due serate culturali, di riflessione e di testimonianza, sulla Laudato SI.

Le due serate si terranno il 2 e il 3 settembre 2021, nella antica e bella Chiesa di san Bartolomeo, iniziando dalle ore 19.00.

Il primo appuntamento, il 2 settembre sarà dedicato al “Grido della creazione”, con un particolare riferimento agli incendi ESTIVI, che hanno colpito anche la nostra terra del Molise, con testimonianze ed interventi specifici.

Il secondo, Venerdì 3 settembre tratterà il “Grido dell’uomo”, con canti, poesie, brani dell’enciclica Laudato Si di papa Francesco.

Lo scopo è quello di rilanciare la bella chiesa del centro storico della Città, dedicata a san Bartolomeo e che contiene preziose statue lignee del Di Zinno.

Inoltre, per la diocesi di Campobasso-Bojano le due serate rappresentano l’evento d’apertura e di avvio all ‘intero mese dedicato al tema sinodale di Terra Alleata.