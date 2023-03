Nella biblioteca del Consiglio della regione Molise il seminario ‘I salotti di ArTaMo’

L’associazione ArTaMo, il giorno 9 marzo 2023, si presenta con il seminario “i salotti di ArTaMo” presso la Biblioteca del Consiglio della Regione Molise. Questo primo incontro è dedicato alle donne che hanno fatto la storia raccontate dalle socie fondatrici:

La Selva Maria Grazia, Daniela Del Gobbo, Stefania Di Claudio, Samantha Esse, Tania Gentile, Federica Salati e Antonia Martello. L’associazione nasce per dare voce agli artisti e agli artigiani del Territorio che attraverso le loro opere rendono il Molise una regione ricca di tradizioni manuali.

Le donne che si sono unite in questa meravigliosa esperienza stanno coinvolgendo in una progettualità condivisa per i prossimi incontri, anche associazioni locali.

ArTaMo, Arte, Talenti e Moda, un nome che pone l’attenzione su tematiche di grande impatto per tutta la comunità, in particolare per valorizzare i talenti che contribuiscono alla crescita culturale della nostra comunità.

La tradizione è ciò che viene trasmesso dal passato al presente attraverso una continuità indispensabile che deve incastrarsi con le nuove tendenze di moda, al fine di dare prestigio alle peculiarità artistiche del Territorio molisano.

ArTaMo ha scelto una sede istituzionale perché ritiene che proprio all’interno di questi palazzi risieda l’interesse del bene comune e l’intento è quello di mettersi in relazione nel sentire condiviso, al fine di dare risalto al patrimonio artistico e culturale.