Nel weekend fiocchi di neve e brusco calo delle temperature

ANALISI E SITUAZIONE: l’alta pressione rimane sempre la figura barica protagonista sull’Europa centro-meridionale e favorisce tempo stabile anche su gran parte d’Italia, a parte infiltrazioni umide che raggiungono il Mar Ligure provocando alcune locali deboli piogge sulla Riviera di Levante Ligure. Qualcosa però inizierà a cambiare da venerdì. Il flusso perturbato atlantico riuscirà a guadagnare spazio verso latitudini più meridionali ed una perturbazione eroderà parzialmente l’alta pressione innescando un certo peggioramento proprio tra venerdì e sabato al Centro-Nord, fino al basso Tirreno. Al suo seguito le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti nordorientali facendo affluire aria fredda che determinerà un calo delle temperature a partire dal Centro-Nord e tempo a tratti instabile sulle regioni adriatiche dove la neve si abbasserà di quota.

METEOLIVE SABATO: I fenomeni si trasferiranno rapidamente verso il Nordest intensificandosi sul Triveneto, piogge e rovesci in intensificazione anche sulle centrali tirreniche e Marche, ma in attenuazione da nord in giornata. Contemporaneamente qualche pioggia raggiungerà Campania, Calabria tirrenica e nordest Sicilia. Maggiori schiarite su Sardegna, adriatiche centro-meridionali ed ovest Sicilia. Quota neve intorno a 800/900m su Alpi orientali, 800/1000m sull’Appennino settentrionale, 1000/1200m su quello centrale. Inizieranno a calare le temperature, soprattutto al Centro-Nord.

da www.meteoinmolise.com