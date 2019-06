Nel ricordo di Carolina Sabatelli la 18^ borsa di studio Admo

L’ADMO Regione Molise “Carolina Sabatelli” e il Centro Servizio Volontariato TREe Molise, unitamente al Lions Club, patrocinatore del ciclo di eventi per la sensibilizzazione al tema sulla donazione in genere e nello specifico della donazione del midollo osseo e cellule staminali, fanno sapere che anche quest’anno il 28 giugno alle ore 10, ci sarà presso l’aula “F.Crucitti” delle Fondazione “Giovanni Paolo II” di Campobasso, promossa da ADMO Regione Molise “Carolina Sabatelli”, la premiazione della 18° Borsa di Studio intitolata a Carolina Sabatelli nell’ambito della 13^ Giornata Regionale della Donazione del Midollo Osseo, indetta con legge regionale del 6 dicembre n.46/2005.

«Il nostro impegno, iniziato nel 1994, continua con costanza e determinazione per trovare il maggior numero di donatori e per aiutare il maggior numero di malati, spesso giovanissimi – ricorda Eugenio Astore, Presidente di ADMO Regione Molise – Pochi sanno che il rapporto di compatibilità di un donatore con un malato è di 1 a 100.000 e la disinformazione resta ancora un problema da superare pensando, erroneamente, che il midollo osseo sia quello spinale.

Da alcuni anni svolgiamo un’intensa campagna d’informazione tra i giovanissimi nelle scuole e abbiamo notato come la loro partecipazione e la loro sensibilità si sia concretizzata con diverse iscrizioni ad ADMO per divenire donatori di midollo osseo. E’ nostro dovere – ha concluso il presidente Astore – nel ricordo di Carolina e di tutti coloro che hanno combattuto e combattono la loro battaglia per la Vita, continuare a lavorare con impegno per sostenere la ricerca e per diffondere la cultura della donazione, il Molise ha dimostrato di essere “una piccola Regione con un grande cuore”».