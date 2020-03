Nel parco giochi comunale tutto nuovo l’albero della gioia e della speranza

La qualità della vita per le fasce d’età più giovani è al centro dei progetti dell’amministrazione Giampaolo che ha appena portato a termine i lavori di ristrutturazione nel parco giochi comunale ed ha piantato in quest’area un albero simbolo di futuro, speranza e positività.

Aderendo all’iniziativa nazionale ‘M’illumino di meno’ questa mattina una delegazione comunale guidata dal consigliere Davide Sabetta e dal vicesindaco Annamaria Trivisonno ha messo a dimora una pianta insieme ad un gruppo di ragazzini che si trovavano a trascorrere lì il loro tempo libero, vista la chiusura delle scuole. Un momento significativo fortemente appoggiato, come tutte le iniziative a scopo educativo, dall’Istituto comprensivo diretto da Rita Massaro.

La campagna di M’illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili targata Caterpillar e Rai Radio2, quest’anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi per invertire il cambiamento climatico e frenare il riscaldamento globale.

Così in poco tempo il parco ha cambiato immagine. Sono stati collocati nuovi giochi multifunzionali e una rete di protezione alta sei metri tutto intorno, sono stati realizzati un campetto con porte da calcetto e la pavimentazione nuova dappertutto. Oltre alla sistemazione del verde circostante e l’ampliamento del sistema di pubblica illuminazione.

“E’ stato solo il primo di una serie di interventi che mirano a predisporre sempre maggiori spazi dedicati alle nostre bambine e ai nostri bambini – ha dichiarato il sindaco Marco Giampaolo – Un parco giochi completamente rinnovato che insieme dobbiamo custodire al meglio. E’ stato realizzato con fondi comunali perché è una chiara scelta dell’amministrazione comunale cercare di rendere Ripa un paese a misura di bambino, per quanto ovviamente possibile”.

Certo non manca una nota di attenzione nei confronti della comunità che deve difendere i propri beni, nella consapevolezza che quanto viene posto in essere con soldi pubblici appartiene a tutti e da tutti va difeso. Sull’area gioco, che si trova all’ingresso del paese, sono stati molti i confronti avvenuti in via informale e anche in via istituzionale tra famiglie, residenti della zona e amministratori: la richiesta generale era metterlo a nuovo e vederlo in ordine e pulito.

“Un’esigenza cui è stata data risposta – ha concluso il primo cittadino – Ma anche un impegno che dovrà assumersi chi lo frequenta. D’altra parte la ristrutturazione è stata realizzata in base alle indicazioni fornite dai ragazzi stessi in un’apposita riunione, attraverso un perfetto connubio tra giovani cittadini ed amministrazione: ora sta a loro saper difendere questi preziosi spazi”. Divertimento, messaggi positivi ed interventi per la comunità, dunque. Ma anche rispetto del bene comune: un appello accorato rivolto a tutti, anche agli adulti, affinché non si abbia il timore di fermare sul nascere e contrastare comportamenti sbagliati e dannosi per il parco.