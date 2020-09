Nel paese che “regala le vacanze” no secco all’impianto di cremazione

C’è fermento e anche qualche malumore fra la popolazione di San Giovanni in Galdo. Sì proprio nel paese che quest’estate è stato posto alla ribalta della cronaca nazionale ed internazionale per la bella iniziativa “Regalati il Molise”. Alloggi gratis (accoglienza compresa) per quei turisti che decidevano di venire a conoscere il nostro Molise che esiste e resiste. Ebbene da alcuni giorni, proprio nel piccolo borgo dell’accoglienza ai tempi del Covid serpeggia un malessere dovuto alla notizia secondo la quale in Comune esiste una delibera di giunta che recepisce la manifestazione di interesse da parte di un’impresa che propone la realizzazione a San Giovanni in Galdo di un impianto per la cremazione dei defunti. Apriti cielo! Nel piccolo borgo iniziano a spuntare manifesti e cartelloni appesi su muri e portoni delle case dai quali si evince il chiaro dissenso. Ovviamente è necessario ricordare che il recepimento di una manifestazione di interesse non equivale ad un’autorizzazione a procedere ma, a molta gente in paese, tutto ciò non piace proprio.