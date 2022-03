Nel Molise si corre poco in tutti i sensi

di Sergio Genovese

Non era sufficiente abituarsi a vedere il Molise ultimo in tutte le graduatorie sociali ed economiche redatte dai vari Enti accreditati, per aggiungere anche il pessimo risultato relativo alle indagini che la Svimez ha reso note qualche giorno fa in merito alla sedentarietà dei molisani. Un penultimo posto ( fa peggio solo la Sicilia) che è la risultante di una serie di indicatori che hanno evidenziato che il 53 per cento della popolazione non svolge attività fisica. Lo sport o la necessità di praticare una qualsiasi attività motoria , non fanno ancor presa per convincere la piazza che non farlo è un disinvestimento per la salute. Allargando gli orizzonti è l’occasione per far emergere che le strutture pubbliche dove poter praticare attività si fermano ad una percentuale del 37 per cento considerando, in perdita, anche la fatiscenza delle stesse. Il futuro non è rassicurante soprattutto perché negli anni sono venuti a mancare le figure di riferimento che costituivano uno spot permanente per avvicinare i ragazzi allo sport. Uomini ma anche personaggi come Leo Leone, Nicola Palladino, Antonello Toti e Tonino Bussone erano catalizzatori straordinari per attrarre squadroni di giovani a cimentarsi sui campi di gara alcuni pure senza reti di recinzione. Al loro fianco operavano dirigenti federali che avevano spessore per fare un’opera di propaganda massiva con partecipazioni sempre gonfie di volume. Le nostre sgangherate palestre e qualche piscina sopravvissuta all’ incuria, pullulavano di ragazzi. Le finali dei campionati Studenteschi o dei Giochi della Gioventù , raccoglievano migliaia di partecipanti. Oggi è tutto ridotto ai minimi termini soprattutto perché le avanguardie che una volta erano i professori di Educazione Fisica, sono venute meno per uno svilimento di certe professionalità che una volta erano dense di emotività e competenze mentre oggi appaiono svogliate ed indolenti. Quindi il futuro non ci spinge a vaticini rassicuranti. Sulle poltrone dello sport regionale si siedono in minoranza persone capaci e in maggioranza personaggi improvvisati a volte davvero improponibili, che si riempiono di spocchie senza aver mai scritto nulla di concreto per essere notati o ricordati. Dobbiamo confidare in un colpo di coda delle Amministrazioni che dovrebbero arrossire quando sentono che le strutture pubbliche per fare sport sono ferme al 37 per cento e sperare che tre le nuove generazioni si facciano strada nuovi motivatori di sport come i mantra sopra segnalati. E’ difficile immaginarlo ma è l’unica cosa che ci resta per spingere l’auspicio.