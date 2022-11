Nel Molise chi va per il meglio, riceve il peggio

di Sergio Genovese

Ogni lettore concorderà, a denti stretti , che il nostro provincialismo ci ha portati storicamente a diffidare o, peggio ancora, a contrastare tutti quei personaggi che comunque mostravano di possedere una marcia in più rispetto ad una media di Molisani che si sono sempre accontentati di vivere a metà classifica o peggio ancora, in zona retrocessione. Le nostre prime linee, rare come i funghi in tempi di siccità, hanno sempre subito la diffidenza della piazza quando invece bisognava trasmettere riconoscenza e plauso. Potrei citare tanti esempi ma quello più a tiro di evidenza riguarda Antonio Di Pietro. Un molisano che negli anni novanta ha cambiato la storia dell’Italia segnando un solco tra la prima Repubblica e la seconda, non ha ottenuto il visto sindacale della gratificazione almeno per il ruolo che ha svolto. Una parte consistente della regione lo ha osteggiato vivisezionando la sua vita privata, le modalità di acquisto delle sue auto, la scelta del colore delle camicie, la correttezza di come venivano usati i congiuntivi. Mentre c’era una fetta robusta del nostro stivale che idolatrava il pool di mani pulite il cui centrattacco era indubbiamente Antonio Di Pietro, sulle panchine delle nostre piazze fredde ed impoverite, i commenti che circolavano, erano tutti ricchi di però. Nessuno ha pensato che andando oltre le sue originali forme di eloquio costruito dal basso, il magistrato “ruspante/ rampante” è stato una pubblicità progresso per una Regione, la nostra, che quando trova per strada un talento cerca di piazzare le trappole buone per creare l’inciampo e quindi la caduta. A posteriori, vorrei invitare coloro che già alla lettura del pezzo ingrugniscono le mascelle, di utilizzare la rete per andarsi a rivedere frammenti dei processi condotti all’attacco da un pubblico ministero coraggioso ed ardimentoso che inibì il potere e le tangenti che allora segnavano il corso della politica collusa in maniera persino sfacciata. Antonio Di Pietro ed i suoi colleghi sfidarono un sistema ramificato impedendo alle navi di ormeggiare nel grande porto delle nebbie. Il talento è stato proprio questo: Il coraggio. Assieme al suo sussultante deambulare negli itinerari complicati del codice civile e penale, nonostante tutte le azioni strategiche messe in atto dai potenti per eliminarlo, non ha avuto paura. E’ andato avanti. Difronte a tanta espressione di merito, invece di gloriarci di un corregionale che finirà, anzi è già finito sui testi di storia del novecento, da popolo smarrito e invidioso, non abbiamo riconosciuto il merito a chi era meritevole. Non ho avuto il piacere di conoscere il magistrato di Montenero, se ne avessi l’occasione gli chiederei di dare una mano al Molise che sta morendo. Abbiamo bisogno di uomini forti, con la personalità utile a sdoganare coraggio e passione civica. Chi ha coraggio sicuro crede ai suoi sogni. E’ come avere Roberto Baggio in tribuna e far scendere in campo i rincalzi.

