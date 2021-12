Nel Molise 39 borse di studio assegnate dalla mutua sanitaria Cesare Pozzo

Sanità e istruzione al centro dell’operato della Mutua sanitaria Cesare Pozzo che, come ogni anno, assegna borse di studio al fine di accompagnare i soci e i loro figli nel percorso scolastico.

Anche per il 2022, CesarePozzo premia gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università di primo livello e magistrale, università estere.

Solo nella regione Molise, la storica Mutua ha erogato i sussidi a 39 studenti per complessivi € 5.390.

“La Mutua stessa è cultura per la lunga storia che la caratterizza – afferma il presidente nazionale Andrea Giuseppe Tiberti – In virtù di questo e sapendo quanto il percorso di studi possa gravare sulle spese familiari, da anni CesarePozzo eroga sussidi allo studio”.

L’aiuto della Mutua sanitaria Cesare Pozzo si attesta con i numeri: nel 2021 in tutta Italia sono stati erogati € 258.000 di sussidi allo studio a 1.966 studenti.

345 premiati hanno concluso la scuola primaria (con 12.075 euro di sussidi elargiti), 509 la scuola secondaria di primo grado (con 35.630 euro di sussidi), 483 la scuola secondaria di secondo grado (con 67.620 euro di sussidi), 223 hanno terminato l’università di primo livello (con 44.600 euro di sussidi assegnati), 398 quella specialistica (con 95.560 euro di sussidi), sei l’università estera (con 1.200 euro di sussidi) e due hanno frequentato altri percorsi di studio (con 1.000 euro di sussidi assegnati).

“La tutela della salute e il sostegno agli studi sono i principali obiettivi che CesarePozzo persegue da sempre – commenta invece Renzo Re, presidente regionale CesarePozzo Abruzzo e Molise – Tutto l’operato della Mutua si basa su valori quali l’aiuto reciproco e la solidarietà e su queste basi mutualistiche cerchiamo di contribuire al futuro dei nostri soci”.

La cerimonia dedicata alla consegna dei sussidi allo studio si terrà il 19 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e sarà trasmessa in modalità streaming sulla pagina Facebook e sul canale youtube di CesarePozzo dal Salone Liberty in via San Gregorio, 46 a Milano. Durante

incontro dedicato sia ai sussidi allo studio, sia ai 145 anni della Mutua sanitaria Cesare Pozzo, sono attesi ulteriori riconoscimenti per gli studenti premiati.

Con circa 130.000 Soci, per un totale di 350.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo si impegna a garantire da oltre 140 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione. Soltanto nel 2020 ha erogato circa 17 milioni di euro per rimborsi di spese mediche e sussidi socio-assistenziali.

CesarePozzo in Molise:

CesarePozzo è presente in Molise con la sede regionale di Campobasso. Una rete capillare che, potendo contare sulle convenzioni attive con le principali strutture sanitarie della Molise, assiste oggi in questa regione ben 1.675 soci e le loro famiglie.

La sede regionale di Campobasso si trova in via Garibaldi, 67/69 – tel. 0874.482004 – fax 0874.494098 – orari da lunedì a venerdì 8.30-13.00; martedì e giovedì 15.00-16.30 – e-mail: molise@mutuacesarepozzo.it