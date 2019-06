«Nel mio Molise si muore e ora non si potrà più neanche nascere»

REDAZIONE TERMOLI

L’ha definita una «situazione di emergenza che si è creata nel mio Molise di inaudita gravità» la parlamentare di Leu, Giusy Occhionero che nel corso di un intervento alla Camera dei Deputati. «Voglio raccontare la situazione di emergenza che si è creata nel mio Molise. E’ di poche ore fa la notizia che il commissario ad acta della sanità ha firmato la chiusura del punto nascita dell’ospedale di Termoli, fatto di inaudita gravità deciso in sintonia con il tavolo tecnico, un organo abominevole fatto di burocrati e ragionieri che conti alla mano decidono come e cosa fare della sanità molisana e lo fanno in completo disprezzo del diritto alla salute e del destino delle donne che devono partorire e dei bambini che devono nascere ma anche degli anziani dei cardiopatici. Spostano e tagliano solo perché la regione Molise è una regione in rientro dal deficit ma il diritto alla salute non è forse un diritto di tutti? Nel mio Molise si muore perché la Tac è rotta e il pronto soccorso è chiuso e ora non si potrà neanche più nascere, ma dove sono finiti i Ministri di questo Governo che facevano lunghe passerelle nel mio Molise? Dove sono adesso mi chiedo. Il ministro Grillo ha detto che non servono soluzioni fantasiose per risolvere il problema della sanità in Molise come i medici militari e io dico voi non solo non avete buon senso ma non avete neanche fantasia. E allora – ha concluso la Occhionero – io mi chiedo come fate a tagliare senza rendervi conto che stiamo toccando il diritto alla salute dei nostri concittadini. Io dico che non solo il Molise esiste ma continuerà a esistere nonostante le scelte scellerate di questo Governo».