Nel maxiemendamento c’è l’abrogazione dell’istituto della surroga: definitivamente fuori 4 consiglieri

L’emendamento è firmato da tutti i consiglieri di maggioranza

Revocati formalmente i consiglieri surrogati dopo l’azzeramento della giunta, il consiglio regionale si appresta alla modifica della legge elettorale per l’abrogazione dell’istituto della surroga. Nel maxiemendamento, infatti, è previsto l’emendamento firmato da tutti i consiglieri di maggioranza. Che in tal modo estromettono definitivamente quelli che fino a poco tempo fa erano i loro compagni di viaggio, vale a dire Antonio Tedeschi, Massimiliano Scarabeo, Nico Romagnuolo e Paola Matteo. L’emendamento prevede la modifica della legge elettorale del 2017 con l’abrogazione dell’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere: si tratta dell’articolo 15 della legge regionale del 5 dicembre 1017, numero 20. Un passaggio inevitabile per il governatore Toma che nel caso in cui i surrogati fossero rientrati in Consiglio, si sarebbe trovato con una maggioranza inesistente, visto che i “rientranti” non sarebbero stati certo teneri con il governatore. Sono pronti, ovviamente, una miriade di ricorsi. E il presidente ha pronto anche il piano B. Nel caso l’abrogazione dell’istituto della surroga non fosse legittimo, o si stabilisse la sua validità a partire dalle prossime elezioni, il governatore nominerebbe una giunta di esterni, in modo tale da evitare il rientro dei quattro. redpol