Nel gruppo whatsapp della Lega augurano la morte alla Calenda

REDAZIONE

In un gruppo whatsapp della Lega si è addirittura arrivati ad augurare la morte alla consigliera Calenda. Evitiamo ogni commento su episodi che dimostrano ancora una vol- ta come gli imbecilli facciano fatica ad estinguersi, ma vogliamo esprimere la nostra solidarietà a Filomena Ca- lenda, prima come donna e poi come rappresentante del- le istituzioni, per quanto accaduto.

Solidarietà espressa anche dal garante dei diritti della persona Leontina Lanciano: «Ma è terribile. Non si augura il male nemmeno al peggior nemico. Mi dispiace per que- sta pochezza umana».