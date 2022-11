Nel fine settimana Termoli si tinge di “Rosso Tintilia”

Appuntamento al Castello Svevo con l’ONAV Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e il Consorzio di Tutela della Tintilia del Molise.

La suggestiva cornice del Castello Svevo accoglierà, sabato19 e domenica 20 novembre dalle 18 alle 21, otto cantine molisane appartenenti al Consorzio di Tutela della Tintilia del Molise, che attraverso una degustazione guidata dagli Assaggiatori ONAV permetterà ai wine lover di approcciarsi al vitigno simbolo della nostra regione attraverso un percorso che permetterà di evidenziare le diverse espressioni dell’uva Tintilia a seconda dei terroir, altitudini, annate, presentando sia vini di agricoltura convenzionale che biologica.

Un viaggio accattivante nel Molise del vino .

Obiettivo dell’evento è quello di avvicinare al territorio ai suoi produttori e prodotti, un pubblico sempre più ampio, valorizzando la produzione locale, e soprattutto mettendo in condizione gli eno appassionati di cogliere le differenze tra un territorio e l’altro.

In degustazione le Tintilie delle aziende Agricola Cianfagna Acquaviva Collecroce Cantine Salvatore Ururi, Cantine Catabbo San Martino in Pensilis, Colle Sereno Petrella Tifernina, La Cantina di Remo Ferrazzano, Tenimenti Grieco Portocannone, Tenuta Gualtieri Baranello, Tenuta Martarosa Campomarino.

Un occasione da non perdere: Termoli, Castello Svevo sabato 19 e domenica 20 , dalle 18 alle 21 per viaggiare in Molise attraverso il vino.