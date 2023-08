Nel cuore del Parco Nazionale, un incontro per la salvezza delle Rondini

Oggi alle 17,30 la presentazione della ‘Piccola Antologia della Rondine'”

Nelle suggestive e panoramiche sale del Centro Visita del Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio e Molise, insieme al Museo Oscar Caporaso di Castel San Vincenzo, si è tenuta un’emozionante presentazione: la “Piccola Antologia della Rondine”. Questo evento non solo richiama l’attenzione sul prezioso mondo delle rondini, ma invita ognuno di noi a diventare un agente di cambiamento per l’ambiente e le sue “piccole vite”, come le definisce il celebre scrittore Lorenzo Marone.

Custodi dell’Aria:

Dopo il successo del Convegno “Salviamo le rondini dal declino” ospitato lo scorso anno, il Centro Visita ha dimostrato ancora una volta il suo impegno a difendere e proteggere le rondini, creature iconiche minacciate da vari fattori, dalla crisi climatica all’uso intensivo di pesticidi e interferenze umane che danneggiano i loro nidi e habitat.

Una raccolta di Impegno Ambientale:

La “Piccola Antologia della Rondine”, curata da Maria Stella Rossi e pubblicata da BastogiLibri, raccoglie le voci di trenta personalità tra scrittori, giornalisti, artisti, poeti ed ambientalisti. Questa raccolta non solo celebra la bellezza di queste creature alate, ma promuove un impegno attivo a preservare l’ambiente che condividiamo con loro. La copertina del libro, adornata da un dipinto della pittrice americana Sarah Siltala, un’artista che cattura magistralmente il mondo delle rondini e degli uccelli, aggiunge un tocco artistico alla causa.

Una buona causa da sostenere:

Le vendite del libro contribuiranno alla Lipu, l’importante Associazione impegnata nella difesa degli uccelli e dell’ambiente da diverse decadi. Questo atto di generosità sottolinea l’importanza di unire le forze per la salvaguardia della natura.

L’evento è stato arricchito dalla partecipazione di varie personalità, tra cui Maria Stella Rossi e Guglielmo Ruggiero, Responsabile del Centro Visita e guida Aigae. Simona Carracillo, rappresentante dell’Associazione Culturale Epyphanius e Operatrice dei Beni Culturali, insieme a Mario Pellegrini, Direttore della Riserva Naturale Abetina di Rosello, hanno contribuito al valore culturale e ambientale dell’occasione. La presenza attenta e impegnata del sindaco Marisa Margiotta, unita all’interpretazione di brani tratti dalla Antologia da parte dell’attrice Chiara Iannaccone, ha dato un respiro ancora più ampio all’evento. Inoltre, il giovane musicista e compositore Vincenzo Salzillo ha aggiunto una dimensione musicale, omaggiando le rondini con un’operetta speciale, mentre i versi poetici di Alessandro Ranallo hanno contribuito a rendere l’incontro ancor più coinvolgente.

La presentazione della “Piccola Antologia della Rondine” rappresenta un’occasione unica per unire la cultura e la sensibilità ambientale, dimostrando come l’arte e la letteratura possano essere potenti strumenti per ispirare un cambiamento positivo. Questo evento riflette la volontà di salvaguardare non solo le rondini, ma tutto l’ecosistema che condividiamo, e ci ricorda che ognuno di noi può fare la differenza nel preservare le “piccole vite” che abitano il nostro mondo.