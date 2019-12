Nel centro storico di Campobasso si produce uno dei migliori caffè d’Italia

“Anima caffè” inserito nella guida dei migliori d’Italia

Inserito nella guida dei migliori caffè d’Italia. È questo l’ambito riconoscimento conferito all’attività commerciale “Anima caffè”. Tecnici degustatori specializzati, in incognita, hanno fatto visita al locale di Marco Vitale, in via Isernia n. 23, a Campobasso, decretandone questo successo. Un’idea imprenditoriale nata dalla passione e avviata lo scorso mese di marzo. Solo materie prime di alta qualità, nello specifico, caffè crudo di Trieste, e il resto sta nella bravura del titolare che ha realizzato fin ora ben tre miscele speciali: Marco Vitale ha frequentato l’Accademia del Caffè a Brescia, coronando la sua grande passione: «Ho realizzato il mio sogno – riferisce Marco Vitale – e con grande soddisfazione è arrivato il riconoscimento nella guida dei migliori caffè d’Italia, questo significa che stiamo lavorando bene, nel segno della qualità e professionalità». I prodotti selezionati vengono tostati, ciò significa che la differenza viene fatta proprio dall’artigianalità, dall’esperienza e dalla passione. Un laboratorio torrefazione artigianale, dunque, con punto vendita e angolo degustazione nel pieno centro storico di Campobasso, che propone anche caffè monorigine. Tra i primi in Italia per i chicchi selezionati, per al tostatura ed estrazione a regola d’arte e per i profili aromatici.

Vittorio Scarano