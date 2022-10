Nei quartieri circolava vino allungato e non…

di Sergio Genovese

Ho già parlato della funzione che avevano le osterie per gli abitanti dei nostri quartieri. Andando oltre i locali che raccoglievano astanti disposti a passare intere giornate in compagnia del “trequarti ed una gassosa” al centro del tavolo delle cucine strette dei Campobassani post conflitto, la bottiglia faceva sempre la sua comparsa.

Il vino sfuso si comprava con pochi spiccioli. Il nettare veniva dalla Puglia, partiva in barili, la compattezza dell’alcol era evidente, arrivava però sulle nostre tavole, seriamente annacquato. I cantinieri, con il mestiere della speculazione, si davano quasi tutti da fare.

Quello che però voglio mettere in evidenza è che i ragazzi, sia pure maldestramente avviati all’uso del vino che, per cultura popolare ti faceva crescere, non abusavano mai anzi spesso mal sopportavano la insistenza dei nonni a superare i percorsi di iniziazione. L’andatura del brillo era riconosciuta a residenti ben identificati che barcollando, la sera rientravano nella tana. I ragazzi erano, salvo casi eccezionali, fuori da qualsiasi cattiva abitudine.

Si trasgrediva solo nel mettere in bocca una marlboro condivisa a più persone e con la lettura di riviste in cui comparivano le gambe scoperte di qualche bella ragazza. La descrizione deve servire al lettore solo per capire che oggi, nei vicoli dei nostri quartieri nel frattempo diventati anonimi, il magma della droga e dell’alcol è presente e si avverte senza particolari fiuti. Dalle scale e dalle pietre delle case mentre prima volteggiavano suoni, odori di cucina e condensati di solidarietà umana, oggi il tanfo dell’hashish e dei super alcolici, la circolazione sospetta di chi si rifugia nelle vecchie e decrepite case, è la somma totale di una vita perduta e pericolosa.

Quando a tavola il nonno ed il papà alzavano un po’ il gomito (succedeva spesso) non venivano spediti in strada per recuperare energie rassicuranti ma costretti alla evaporazione domestica per evitare qualsiasi problema. Ognuno aveva rispetto per gli altri, nelle piazze più frequentate non presenziavano dalla mattina alla sera bulli di strada pronti a sfidare con ignoranza la pazienza del prossimo. Ad infangare la memoria dei papà e dei nonni che non rinunciavano al bicchiere, come al solito è intervenuto il progresso con tutto il disordine sociale che si è portato appresso. Nel rivedere le foto di un tempo, un sussulto ci assale quando si intravede l’entusiasmo collettivo che usciva dai vicoli seppur agevolato dal vino di Lucera e di San Severo. La immagine che traspare oggi, senza voci e con il muoversi furtivo di chi vi circola, ci riconsegna al segno dei tempi che viviamo. Siamo al punto di rimpiangere pure il vino allungato con l’acqua. Erano i giorni in cui chi possedeva la televisione la metteva a disposizione dei vicini di casa. Per capire come siamo stati colti dalla retrocessione sociale, proviamo a confrontare quella immagine con la realtà che si vive oggi nei condomini dove le guerriglie lievitano assieme alla spocchia di un egocentrismo senza limiti.

Eppure nei quartieri di un tempo i papà che alzavano il gomito si rinchiudevano in casa per la evaporazione domestica che non creasse nocumento a chi si affacciava alla finestra difronte.