Nei nostri luoghi non arriva più la luce dei personaggi di piazza

di Sergio Genovese

Mentre tutti i candidati alle elezioni si sono scatenati nel raccontarci che faranno diventare il Molise una specie di paese dei balocchi, la realtà nuda e cruda ci propone un altro scenario arcinoto dove frane, strade interrotte, ferrovie dell’anteguerra e spopolamento inarrestabile, sono il metronomo che segna il tempo del nostro inarrestabile declino. Il Molise è così inebetito che, salvo nel periodo estivo, le sue piazze sono vuote e non più luoghi di incontro dall’altissimo significato sociale. La realtà di Campobasso ne è una prova incontestabile. Chi ha abbondantemente superato i sessant’anni, ricorderà che Corso Vittorio Emanuele in qualsiasi periodo dell’anno pullulava di gente, la domenica il pienone era simile a quello che si vive nella festa del Corpus Domini. Quando il gelo aggrediva mani e piedi c’erano i rifugi di emergenza del Mocambo ma soprattutto dell’Upim o all’occorrenza dell’abitacolo dell’auto parcheggiata a spina di pesce da dove si poteva ammirare il passeggio. Ora tutto si è perso, le panchine sono vuote e la luce dei lampioni sembra essersi ammutinata per il dispiacere di non incontrare più la folla. La cosa più elettrizzante delle nostre piazze era rappresentata dal dinamismo che le davano i vari personaggi riconosciuti tali per acclamazione. Chi non ricorda “Angiulin u rre” in assetto costante davanti al Bar Centrale o il Conte Lopez di stanza al Cafè do Brasil. Le scorribande dello “sceriffo” riempivano di suoni le mura perimetrali delle case che fungevano da cassa di risonanza. Insomma sembrava sempre una festa. Le ragazze consumavano i marciapiedi per farsi conoscere ed apprezzare, i ragazzi erano pronti ad approfittarne appena gli sguardi si incrociavano. Tantissime storie d’amore sono nate sul Corso, il solo ricordo riempie la nostra memoria migliore. Oggi Corso Vittorio Emanuele è sempre vuoto, la gente si incontra nei centri commerciali e gli sguardi tra ragazzi e ragazze si alimentano lungo le fibre ottiche del Web. Non solo a Campobasso ma in tutti i nostri centri le piazze non sono più luoghi di richiamo per questo non ci sono personaggi che possono attrarre. Se ci pensiamo è una perdita seria che spegne sempre di più il senso di appartenenza e di aggregazione. Nessuno tiene vive le strade, i guitti si sono estinti e non fanno più battere il cuore della gente che si stringeva. Avevo almeno una cinquantina di compagni di avventura che frequentavano come me la piazza. Ora quasi tutti, stranamente, all’occorrenza la schivano, forse perché attratti da un mondo criptico, virtuale e asociale. Speriamo che il pezzo non venga letto da uno dei tanti candidati altrimenti nei programmi elettorali compariranno anche iniziative per organizzare corsi di formazione per dotare le nostre piazze di nuovi personaggi . . .