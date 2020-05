Nei bar con le norme anti-contagio, «Non c’è più l’esperienza del caffè»

Si possono contare sulle dita di una mano i bar del centro di Termoli che sono aperti. Caffè e cornetti rigorosamente da asporto, cartelli con linee guida anti-contagio e nastri che delimitano la distanza. Il Coronavirus ha imposto un nuovo stile di vita che d’ora in avanti dovremmo continuare ad adottare. La clientela, di fatto, scarseggia e quella che c’è, fortunatamente, rincuora anche se di poco i proprietari. «Sembriamo tanti disperati -ha commentato un signore in fila- ci guardiamo a distanza e non possiamo più provare quell’esperienza di sorseggiare un caffè “all’italiana”». Ma bisogna andare avanti. Siamo stati da GustiAmo a Termoli dove i proprietari hanno lavorato duro per permettere a chiunque di potersi prendere un caffè, un cappuccino ed un cornetto in assoluta sicurezza.