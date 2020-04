Negli anni scorsi non eravamo poi così vicini, siamo lontani da tanto…

“Qualche scatto del 2013… In fondo – scrive Daniele Barletta, autore delle foto – non è che eravamo poi così vicini, forse è da tempo che siamo lontani tra noi, e non da una cinquantina di giorni. Paradossalmente, ci siamo collegati sempre di più con il mondo intero, scollegandoci dal prossimo allo stesso tempo. Magari torneremo ad apprezzare di più la vicinanza, e non solo quella fisica, la vicinanza della mente e del pensiero, quella che puoi assaporare solo se ti fermi e te ne ricordi”.

