Negato l’accesso all’ospedale ai cittadini di Campomarino. L’Asrem: “E’ un disguido”

Ha sentito i vertici dell’Asrem per verificare quanto denunciato da più cittadini di Campomarino e rimbalzato anche sui social: il negato accesso all’ospedale San Timoteo ai cittadini che provengono da Campomarino. E’ quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Voci che si sono rincorse da più parti e che hanno costretto il sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, a sentire i vertici dell’azienda sanitaria regionale. In una comunicazione pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Campomarino, infatti, il primo cittadino punta proprio l’attenzione su questa situazione. “A seguito delle molteplici segnalazioni pervenute da parte di numerosi cittadini di Campomarino riguardo il negato accesso al San Timoteo derivanti dall’alto numero di contagi presenti sul territorio comunico – scrive Silvestri – che sentiti i vertici dell’Asrem, distretto sanitario Termoli, gli stessi riferiscono che sarà garantito l’accesso alla suddetta struttura ospedaliera. Si precisa inoltre che, come indicato dal Direttore sanitario, sarà cura della struttura ospedaliera ricontattare in tempi celeri i pazienti che non hanno usufruito del servizio così da poter garantire tutte le prestazioni sanitarie prescritte. Nel caso in cui questo impedimento dovesse persistere si prega di contattare gli uffici comunali al numero di telefono 0875531208 dalle 8 alle 14 e all’indirizzo email staffsindaco@comunecampomarino.it . La Direzione Sanitaria porge le più sentite scuse alla popolazione campomarinese per il disguido involontariamente causato”.