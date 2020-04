Negativo il tampone post mortem al paziente venafrano

Covid 19. È risultato negativo il tampone post mortem effettuato sul sessantacinquenne di Venafro deceduto ieri sera al Pronto Soccorso di Isernia.



L’uomo, portato d’urgenza in ospedale a a Isernia, era un malato terminale di tumore ai polmoni. Il suo destino, purtroppo, era segnato e non c’è stato nulla da fare. In casi come questo, comunque, è prevista la prassi del tampone per verificare se, tra le concause della morte, potesse essere annoverato il contagio da Covid 19. Così non è, il tampone è risultato negativo, quindi l’unica causa del decesso è stata il tumore.