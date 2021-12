Negativo il tampone della neonata di soli 29 giorni trasferita a Napoli

Buone notizie in arrivo dal Santobono di Napoli, la neonata di appena un mese di Isernia, ricoverata ieri sera (LEGGI QUI L’ARTICOLO) nel capoluogo campano, è risultata negativa al tampone molecolare effettuato oggi. Ragion per cui, appena si stabilizzerà, farà ritorno a casa, a Isernia. Ieri sera accusava una leggera tosse con febbre ed era stata portata al Pronto Soccorso del Veneziale, ma la buona notizia è che fortunatamente non si tratta di Covid.