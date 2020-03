Negativo il tampone del molisano di Rionero Sannitico

Negativo il tampone al quale era stato sottoposto un 60enne di Rionero Sannitico ricoverato in Abruzzo. L’uomo si era presentato all’ospedale di Castel di Sangro per problemi di salute che aveva già da qualche tempo. Per precauzione era stato trasferito ad Avezzano. I sintomi sembravano riconducibili al coronavirus – hanno rivelato fonti sanitarie abruzzesi – e visti i tempi si è preferito rispettare il protocollo, disponendo il trasferimento del paziente in una struttura più attrezzata. I suoi familiari, con grande senso di responsabilità, si erano anche messi volontariamente in quarantena in attesa del risultato del tampone.