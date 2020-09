Negativi i tamponi dell’Asd Campomarino, riprendono gli allenamenti

Buone nuove anche per la società Asd Campomarino che ha reso noto che i tamponi svolti su tutti i tesserati sono risultati negativi. “Ringraziamo l’amministrazione comunale di Campomarino nella persona dell’assessore Michele D’Egidio che si è prodigato perché questa difficile situazione si potesse risolvere per il meglio. La squadra vi aspetta al Santa Cristina per le prossime partite!

Forza Campomarino”. Intanto questa sera la squadra si riunirà per riprendere gli allenamenti sempre nel rispetto delle normative anticovid.