Negativi al Covid ospiti e operatori della comunità alloggio per anziani L’Orchidea di Busso

Le ultime notizie di questi giorni, i nuovi cluster, i contagi, ci fanno capire che stiamo vivendo un momento molto complesso. Ma siamo sinceramente contenti di dare anche notizie che inducono all’ottimismo. Perché i 19 ospiti e i 13 operatori della Comunità Alloggio “L’Orchidea” di Busso (dove si svolgono attività di musicoterapia e clownterapia) sono risultati tutti negativi al tampone Covid. L’ottimismo non deve indurre ad abbassare la guardia, questo mai. Con i nostri affezionati lettori vogliamo condividere ciò che i responsabili della Comunità Alloggio, Giuseppina Santangelo presidente, Sepede Marco vice presidente, hanno voluto comunicare.

«La comunità alloggio “L’ORCHIDEA” é lieta di rendere pubblico il risultato dei 32 tamponi nasofaringeo processati il 7/05/2020 eseguiti dall’azienda sanitaria. Tutti gli ospiti e operatori sono risultati NEGATIVI… Nonostante le forti restrizioni applicate dalla comunità alloggio abbiamo fatto in modo di mantenere sempre attive le giornate per i nostri ospiti con diversi laboratori interni, oltre che a mantenere vivi i rappporti tra gli ospiti e i familiari».