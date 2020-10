Negativi al Covid i bimbi della Scuola dell’Infanzia di Toro

Dopo un’attesa di poco più di 24 ore è arrivato il responso e ad annunciarlo è proprio il sindaco di Toro. Tutti negativi i bambini della Scuola dell’Infanzia

“Ho appena assunto per le vie brevi dall’ASReM che la situazione dei tamponi effettuati per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia di Toro, tutti i bambini che usufruiscono del Servizio Scuolabus, anche per la primaria e la secondaria, il personale del servizio Scuolabus e di accompagnamento, i docenti della scuola dell’infanzia, il personale ATA e il Sindaco di Toro, sono fortunatamente NEGATIVI.

E’ una notizia che ci riempie il cuore di gioia e ci solleva un po’ da qualche preoccupazione in più, nata in questi giorni.

Seguiranno aggiornamenti, in base alle notizie ufficiali.

Al momento manca solo il risultato di un tampone della scuola dell’infanzia che potrebbe arrivare domani.

Ad ogni modo, continuo a rimarcare quanto sia importante rispettare le regole e attenersi a quanto consigliato