Negativi al coronavirus i due casi sospetti ricoverati al Cardarelli

La conferma dopo i test sul Covid 19. Entrambi tra poco potranno tornare a casa

Sono risultati negativi al Coronavirus i due casi sospetti arrivati nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, al Cardarelli di Campobasso (qui l’articolo). I due, un uomo cinese e un italiano, sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso e al tampone per il Covid 19 e non hanno contratto il coronavirus come confermato anche dai vertici dell’Asrem. I due cittadini non dovranno neanche fare nuovamente i test e tra poco saranno dimessi e potranno tornare a casa.